جدة - نرمين السيد - "ميتا" أوضحت أن التحديثات تساعد المراهقين على الشعور بالقدرة على التحكم فى تجاربهم عبر الإنترنت. مميزات التحديث الجديد - إرسال إشعارات عند قضاء فترة طويلة على فيسبوك. - إرسال تنبيهات عند مشاهدة فيديوهات قصيرة خلال وقت الليل. - إضافة وضع "الهدوء" خلال تصفح إنستجرام خلال الليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديثات إنستجرام وفيسبوك.. كل ما تحتاج لمعرفته عن الميزات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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