فولفو توقع صفقة مع تسلا حول شحن السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة فولفو ‏Volvo‏ السويدية للسيارات، اليوم الثلاثاء، صفقة مع تسلا ‏Tesla‏ ‏تسمح لسائقى سياراتها الكهربائية بالشحن فى حوالى 12000 محطة شحن تابعة ‏لـتسلا‏ فى أمريكا الشمالية اعتباراً من العام المقبل.‏





وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تجهيز سيارات فولفو الكهربائية بمقابس مصممة من ‏شركة ‏Tesla، تسمى معيار الشحن فى أمريكا الشمالية، اعتبارًا من عام 2025.‏

ويبدو أن صفقة ‏Volvo‏ مع ‏Tesla‏ مطابقة للصفقات التى أبرمتها فى الأسابيع ‏الأخيرة شركات ‏Ford Motor‏ وGeneral Motors‏ وRivian‏.‏

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