أصل أشكال الحياة.. اكتشاف جديد لتلسكوب جيمس ويب فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وجد فريق من علماء الفلك هذا المركب فى سديم الجبار، حيث يبعد حوالى 1350 سنة ضوئية عن الأرض، حسب موقع "ماشابل"، والذى أشار إلى أن الاكتشاف الجديد جرى باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائى.
تلسكوب جيمس ويب الفضائى يتبع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
ويسعى علماء الفلك فى هذه المحرلة للعثور على إشارات لمركبات الكربون هذه، باعتبارها هى أصل كل أشكال الحياة، حيث يسعى علماء الفلك للعثور على هذا الاكتشاف منذ سبعينيات القرن الماضى.
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