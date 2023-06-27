جدة - نرمين السيد - ويقدم موقع دوت الخليج تفاصيل صلاة عيد الأضحى فى المحافظات المصرية فى السطور التالية:

صلاة عيد الأضحى 2023 فى سانت كاترين: 6.14 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى العريش: 6.08 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى أسيوط: 6.28 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى أسوان: 6.28 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى أبوسمبل: 6.37 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى الغردقة: 6:18 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى دمياط: 6:16 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى السلوم: 6:42 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى مرسى مطروح: 6.34 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى بنى سويف: 6.24 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى الإسماعيلية: 6:16 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى الإسكندرية: 6.24 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى بورسعيد: 6.14 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى السويس: 6.16 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى الزقازيق: 6.19 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى الفيوم: 6.25 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى قنا: 6.24 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى نويبع: 6.10 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى حلايب: 6.17 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى شلاتين: 6.19 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى طنطا: 6.20 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى دمنهور: 6.22 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى شرم الشيخ: 6.14 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى المنصورة: 6.18 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى 2023 فى شبين الكوم: 6.21 دقيقة صباحا. صلاة عيد الأضحى 2023 فى كفر الشيخ: 6.20 دقيقة صباحا.

صلاة عيد الأضحى فى محافظة القاهرة: 5:47 صباحا. صلاة عيد الأضحى فى محافظة الجيزة: 5:47 صباحا.

صلاة عيد الأضحى فى محافظة بورسعيد: 5:42 صباحا.

صلاة عيد الأضحى فى محافظة المنيا: 6:25 صباحا بمحافظة المنيا.

صلاة عيد الأضحى فى محافظة أسيوط: 6:28 صباحا بمحافظة اسيوط.

صلاة عيد الأضحى فى محافظة سوهاج: 6:28 صباحا بمحافظة سوهاج.

صلاة عيد الأضحى فى محافظة قنا: 6:24 صباحا بمحافظة قنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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