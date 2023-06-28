الوثائقية تعرض «صغار الغابة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يتحدث الفيلم عن الحياة البرية فى الغابة، إلى جانب مستقبل الحيوانات الصغيرة وكيف تعيش، وكيف تتعلم كل يوم درسا جديدا فى البقاء على قيد الحياة.

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