مواقيت الصلاة فى أول أيام عيد الأضحى

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جدة - نرمين السيد - مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم... وحسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة، يُؤذن لـ صلاة الفجر فى تمام الساعة الـ 4.10 دقائق، بينما تُشرق الشمس فى تمام الساعة الـ 5.56، أما صلاة الظهر يؤذن بها فى تمام الساعة 12:58م
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم.. ويُؤذن لصلاة العصر فى تمام الساعة الـ 4:34 مساء، بينما تغرب الشمس ويؤذن لـ صلاة المغرب من هذا اليوم فى تمام الساعة 8:00 مساء، أما صلاة العشاء فيؤذن بها فى تمام الساعة الـ 9:34 مساء.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن الأصل أن يكون الحج عن المتوفى من ماله إذا أوصى به وفى حدود الثلث.
وأوضحت أنه يجوز أن يكون من مال الشخص الذى سيَحُجُّ عنه، ويجوز أيضًا أن يكون من مال غيرهما؛ أي: بمال أجنبى عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى.
وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضى الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: "على قَدرِ نَصَبِكِ" أو قال: "نَفَقَتِكِ".. رواه الشيخان، لافتة إلى أنه لا مانع مِن الحج عن الغير من مال مُتبرع به.
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