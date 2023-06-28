مواقيت الصلاة فى أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم... وحسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة، يُؤذن لـ صلاة الفجر فى تمام الساعة الـ 4.10 دقائق، بينما تُشرق الشمس فى تمام الساعة الـ 5.56، أما صلاة الظهر يؤذن بها فى تمام الساعة 12:58م

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم.. ويُؤذن لصلاة العصر فى تمام الساعة الـ 4:34 مساء، بينما تغرب الشمس ويؤذن لـ صلاة المغرب من هذا اليوم فى تمام الساعة 8:00 مساء، أما صلاة العشاء فيؤذن بها فى تمام الساعة الـ 9:34 مساء.