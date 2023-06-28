بائع متجول السر.. قصة أغنية يا ليلة العيد أنستينا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يا ليلة العيد أنستينا وجددتى الأمل فينا، كلمات أغنية خالدة لكوكب الشرق أم كلثوم، لا تزال عالقة فى قلوب وأذهان المصريين رغم مرور عقود، حيث ترتبط باحتفالات وقفة عيدى الأضحى والفطر.





سمعت أم كلثوم الأغنية لأول مرة عام 1937، من أحد البائعين أمام مبنى الإذاعة، حيث كان يروج لبضاعته بالكلمات التى أصبحت مذهبا للأغنية بعد ذلك.

كوكب الشرق أم كلثوم قررت تحويل كلمات البائع المتجول إلى أغنية العيد، وحينما دخلت مبنى الإذاعة طلبت من بيرم التونسى أن يكمل الأغنية، لكن أصابته وعكة صحية، وذهبت مهمة كتابة الأغنية إلى الشاعر أحمد رامى.

وبعد أن أنهى الشاعر أحمد رامى كتابة الأغنية لحنها الشيخ زكريا.

كلمات أغنية يا ليلة العيد

يا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا يا ليلة العيد

هلالك هل لعينينا فرحنا له وغنينا

هلالك هل لعينينا فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ودار الكاس على الندمان

وغنى الطيرعلى الأغصان يحيى الفجر

ليلة العيد يا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا

يا ليلة العيد حبيبى مركبه تجرى وروحى فى النسيم تسرى قولوا له يا جميل بدرى

حرام النوم فى ليلة العيد

يا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا

يا ليلة العيد

يا نور العين

يا غالى يا شاغل مهجتى وبالى تعالى اعطف على حالى

وهنى القلب بليلة العيد

يا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا

يا ليلة العيد

يا دجلة ميتك عنبر وزرعك فى الغيطان نور يعيش هارون

يعيش جعفر ونحيى لهم ليالى العيد يا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا يا ليلة العيد