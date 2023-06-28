بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد المشعر الحرام فى مزدلفة.

تم تنفيذ الخطة بنجاح بعد أن قام الحجاج بالنفرة من عرفات، وتم ضمان تنظيم وإجراءات وخدمات شاملة فى المسجد، كما عملت مختلف اللجان العاملة بالمسجد بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وفقًا لتوجيهات القيادة السعودية.

وشهدت أروقة مسجد المشعر الحرام انسيابية لدى دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم صلاتى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فى أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع.

وهيأت الوزارة مسجد المشعر الحرام ومرافقه من خلال مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بالمسجد وفرشه بالسجاد الفاخر، إلى جانب تقديم خدمة التوعية الشرعية، وتوفير الشاشات التوعوية بلغات عالمية؛ خدمة لضيوف الرحمن؛ وتجسيداً للرسالة السامية التى تسعى لها الوزارة.

ويعد مسجد المشعر الحرام من المساجد التى التى ارتبطت برسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيث يقع المسجد فى مشعر مزدلفة فى منتصف المسافة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف فى منى، وهو المسجد الذى نزل النبى عند قبلته فى حجة الوداع، وكان على جبل يقال له "قزح" ويفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة.