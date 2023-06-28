«ميتا» تضيف أدوات الرقابة الأبوية إلى «فيسبوك» و«إنستجرام»

جدة - نرمين السيد - وكتبت الشركة فى منشور رسمى: "نحن نقدم أيضًا أدوات جديدة للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها فى «إنستجرام" و«ماسنجر»، وإطلاق الوضع الهادئ على «إنستجرام» عالميًا، وحث المراهقين على تعيين حدود زمنية على «فيسبوك»، وإعطاء الآباء المزيد من الطرق للإشراف على أبنائهم المراهقين على «إنستجرام»".

وفقًا للمنشور، تضيف "ميتا" إشراف "ماسنجر" فى مركز العائلة للمنصة، وسيتم طرح الميزة أولاً فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

باستخدام هذه الأدوات، ستسمح "ميتا" للآباء أو الأوصياء بمراقبة نشاط "ماسنجر" الخاص بالمراهقين لأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة.

ستسمح لهم الميزة أيضًا بمشاهدة إعدادات خصوصية المراهقين، وتتبع التغييرات فى قائمة جهات اتصال "ماسنجر" الخاصة بهم، ومراقبة مقدار الوقت الذى يقضونه فى التطبيق.

إذا أبلغ مراهق عن شخص ما، فسيتلقى الوصى أيضًا إشعارًا، ولكن فقط إذا سمح المراهق بذلك صراحة.

قالت ميتا: "تسمح هذه الأدوات للآباء بمعرفة كيفية استخدام المراهقين للمراسلة، بدءًا من مقدار الوقت الذى يقضونه فى المراسلة إلى توفير معلومات حول إعدادات رسائل المراهقين، ولا تسمح هذه الأدوات للآباء بقراءة رسائل المراهقين".

الرقابة الأبوية فى ماسنجر

مع التحديث الجديد، يمكن للوالدين أيضًا الوصول إلى إعدادات مثل من يمكنه مراسلة أبنائهم المراهقين - فقط أصدقائهم أو أصدقاء أصدقائهم أو لا أحد - ومن يمكنه مشاهدة قصصهم. سيتلقى الأوصياء أيضًا إشعارًا إذا قام الطفل بتغيير أى من هذه الإعدادات.

تشير "ميتا" إلى أنها ستضيف مزيدًا من ميزات الخصوصية والأمان فى المستقبل القريب للرقابة الأبوية على "ماسنجر" حتى يتمكن الوالدين من مساعدة مراهقيهم فى إدارة وقتهم وتفاعلاتهم على منصة التواصل الاجتماعى.

الرقابة الأبوية فى "إنستجرام"

ستقوم "ميتا" أيضًا بإضافة ميزات مماثلة للرقابة الأبوية على "إنستجرام"، حيث كشفت الشركة أنها ستتيح الآن للمستخدمين ضبط إشعارات، بحيث يتلقون إشعارًا فى كل مرة يقوم فيها مراهقهم بحظر شخص ما.

سيساعد التحديث الجديد المراهقين عن طريق السماح لهم بإضافة الوالدين كطبقة إضافية من الدعم على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح للوالدين رؤية الحسابات التى يتابعها مراهقهم وتلك التى يتابعها، بالإضافة إلى عدد الأصدقاء المشتركين بين مراهقهم وتلك الحسابات.

ميزة الدعوة فى رسائل "إنستجرام" Direct "DM"

فى الوقت نفسه، تقوم "ميتا" أيضًا بإدخال ميزة تحكم جديدة فى تطبيقها لمشاركة الصور والفيديوهات عبر "إنستجرام".

التحديث الأول هو ميزة الدعوة الجديدة لقسم رسائل الدردشة المباشرة "DMs"، حيث ستطلب الميزة الجديدة من المستخدمين إرسال دعوة لطلب إذن الاتصال بشخص غير متصل به حاليًا.

وقد أوضحت "إنستجرام" أن هذه الدعوات ستكون مقتصرة على النص فقط، وسيتمكن المرسلون من إرسال دعوة واحدة فقط فى كل مرة.

الوضع الهادئ على "إنستجرام"

التحديث الثانى هو ميزة "Quiet Mode" أو الوضع الهادئ، التى تمكّن المستخدمين من التحكم الأفضل فى الوقت الذى يقضونه على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى.

تشرح "ميتا" قائلاً: "عندما تقوم بتشغيل الوضع الهادئ، لن تتلقى أى إشعارات، وسيتغير حالة نشاط ملفك الشخصى ليعرف الآخرون أنك فى وضع الوضع الهادئ، وسنقوم تلقائيًا بإرسال رد تلقائى عندما يرسل لك شخص ما رسالة مباشرة. سنتيح Quiet Mode للجميع على "إنستجرام" عالميًا فى الأسابيع القادمة".

أطلقت "إنستجرام" فى البداية "وضع الهدوء" فى يناير، مما يتيح للمستخدمين وقف الإشعارات مؤقتًا وإعداد ردود تلقائية للرسائل المباشرة أثناء أخذ استراحة. خلال إطلاقها الأولى، كانت الميزة متاحة للمستخدمين فى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا. ولكن اعتبارًا من اليوم، تقوم الشركة بتوفير ميزة Quiet Mode الجديدة للمستخدمين العالميين.

خذ استراحة على "إنستجرام" و"فيسبوك"

بالإضافة إلى ذلك، قامت "ميتا" باختبار ميزات لتطبيق "إنستجرام" تشجع المستخدمين على أخذ استراحات وتذكيرهم بوضع هواتفهم جانبًا بعد استخدام التطبيق لفترة زمنية محددة. الآن، تقوم "ميتا" بتوسيع هذه الميزات إلى "فيسبوك"، حيث تقوم بتنبيه المستخدمين لأخذ استراحات بعد 20 دقيقة من الاستخدام. كما ستذكر الشركة المراهقين الذين يشاهدون مقاطع الريلز فى الليل بإغلاق التطبيق.