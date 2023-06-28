جدة - نرمين السيد - وجاءت الصور بأماكن متنوعة منها كوبرى عباس وكوبرى الجامعة، لتكشف عن أجواء العيد المبهجة. وكشفت الصور سعادة الأفراد فى أول أيام العيد، وسعى آخرين لأجل كسب الرزق وفى نفس الوقت بث حالة مبهجة بين الأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهجة وبلالين.. كاميرا دوت الخليج ترصد احتفالات المواطنين فى أول أيام العيد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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