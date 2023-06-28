القاهرة الإخبارية- 160 مليون طن كربون.. أدخنة حرائق غابات كندا تصل أوروبا

جدة - نرمين السيد - ذكر البرنامج الأوروبى لمراقبة الأرض، أن آثار حرائق الغابات الكندية التى اشتعلت منذ بداية شهر مايو الماضى، بدأت تظهر فى بعض مناطق أوروبا بعدما انتشر دخان الحرائق عبر البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة "بى بى سى" الإخبارية البريطانية.





وأوضح البرنامج الأوروبى لمراقبة الأرض أن كتل الدخان الناجمة عن حرائق الغابات فى كندا وصلت إلى غرب أوروبا، ومن المتوقع أن تتحرك باتجاه الشرق عبر القارة.

وأدى الدخان الناجم عن هذه الحرائق إلى تلوث الهواء بشكل كبير فى الدول المجاورة، وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فى المناطق القريبة من الساحل الشرقى، حيث تدهور جودة الهواء بشكل كبير.

واجتاح ضباب شديد ناجم عن حرائق الغابات التى لا يمكن وقفها فى كندا مدينة شيكاغو، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وتقدر نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن حرائق الغابات فى كندا بنحو 160 مليون طن، ما يجعلها أعلى مستويات الانبعاثات السنوية الإجمالية التى شهدتها كندا فى تاريخها، وذلك وفق ما ذكرت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوى فى الاتحاد الأوروبى.

وامتدت حرائق الغابات فى كندا عبر جميع أنحاء البلاد، وتصاعدت فى كل من كولومبيا البريطانية فى الغرب، وألبرتا وساسكاتشوان وبعض المناطق الشمالية، وفى المقابل امتدت شرقًا إلى مقاطعات كيبيك وأونتاريو ونوفا سكوتيا على الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية.

ويعد موسم حرائق الغابات هذا العام هو الأسوأ على الإطلاق فى كندا، حيث امتدت الحرائق إلى حوالى 76000 كيلومتر مربع (29000 ميل مربع) عبر شرق وغرب كندا. هذا أكبر من المساحة المجمعة التى تم حرقها فى 2016 و2019 و2020 و2022، وفقًا لمركز حرائق الغابات الكندى.

واعتبارا من 26 يونيو، أصبحت الانبعاثات السنوية من الحرائق الآن الأكبر بالنسبة لكندا منذ بدء عمل مراقبة الأقمار الصناعية فى عام 2003، متجاوزة 2014 عند 140 مليون طن.

ويشعر العلماء بالقلق بشكل خاص بشأن ما تضعه حرائق كندا فى الغلاف الجوى - والهواء الذى نتنفسه، فالكربون الذى أطلقته الحرائق يعادل تقريبًا انبعاثات ثانى أكسيد الكربون السنوية فى إندونيسيا من حرق الوقود الأحفورى.

ويبلغ موسم حرائق الغابات فى كندا عادةً ذروته فى أواخر يوليو أو أغسطس، مع استمرار ارتفاع الانبعاثات طوال فصل الصيف.