ألوان وسعر هاتف شاومى الجديد «Redmi 12»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف شاومى "Redmi 12" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلف 6.79 بوصة، وبدقة +Full HD. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية وتتميز الأساسية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بعدسة واسعة الزاوية ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و256 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة وتبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. كما يطرح هاتف "Redmi 12" بألوان عدة منها الأزرق والأبيض والأسود، وبسعر يبلغ حوالى 200 يورو.

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