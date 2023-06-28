كيفية التخلص من رائحة اللحم بـ «الفريزر»

جدة - نرمين السيد - وتنزعج وقتها النساء بمجرد فتح "الفريزر" بسبب تخزين لحم الأضحية بها، لذا يبحثن عن الطرق المختلف للتخلص من تلك الرائحة.

ومن بين الوصفات والطرق المختلفة التى يمكن الاستعانة بها للقضاء على رائحة اللحم الموجود بالفريزر:

-وصفة صودا الخبز والليمون الحامض:

تساعد تلك الوصفة فى التغلب على الرائحة الصادرة من اللحوم المجمدة، ونقوم بتقسيم الليمون إلى نصفين، واستخدام كل نصف فى دعك جدران الفريزر بعد إفراغ المأكولات، ونخلط عصير ثمرة الليمون مع صودا الخبز وندعك الفريزر من خلال "إسفنجة".

-عصير الطماطم:

نضع كوب من عصير الطماطم فى الفريزر لمدة يوم ونستعين بمنظف متعدد الأغراض لذا يقضى على رائحة اللحم.

-الخل الأبيض:

نضيف الخل الأبيض فى وعاء ونضعه داخل الفريزر لبضعة أيام حتى يتم التخلص من الرائحة الكريهة.