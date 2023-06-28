تحذيرات جديدة لمستخدمى البريد الإلكترونى Gmail وOutlook

جدة - نرمين السيد - ويلجأ الهاكرز إلى حيلة جديدة للحصول على البيانات البنكية وسرقة الأموال من الحسابات بسهولة.

وتأتى الحيلة فى صورة رسالة بريد إلكترونى تحمل صورة لعلامة تجارية شهيرة تتضمن أحد العروض أو التخفيضات المغرية، وعند الضغط على الصورة يتم اختراق جميع بيانات المستخدم، وذلك وفقا لصحيفة "ذا صن".

وأشار خبراء الأمن السيبرانى إلى أن تلك الصورة قد تحتوى على رابط يقوم بتحميل البرمجيات الضارة.

ونصح الخبراء بأنه على المستخدمين حماية أنفسهم من الوقوع ضحية لهذه الهجمات، لذا يجب فحص عنوان البريد الإلكترونى للمرسل للتحقق من صحته.

وعلى المستخدمين اتخاذ الحذر من رسائل البريد الإلكترونى التى تحتوى على عناوين URL غير مألوفة أو مشبوهة، فقد تؤدى إلى مواقع ويب ضارة مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية.