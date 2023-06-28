بيع لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت لقاء 94 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - حطمت لوحة "السيدة ذات المروحة اليدوية" للفنان النمساوى جوستاف كليمت رقمًا قياسيًا فى المزادات الأوروبية، بعد ما بيعت بمزاد فى لندن مقابل 74 مليون جنيه أسترلينى (نحو 94 مليون دولار)، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".





وبدأ "كليمت" رسم اللوحة فى العام 1917، أى قبل عام من وفاته فى 1918 عن عمر يناهز 55 عامًا، ووصفت اللوحة بأنها ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفى فى لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عُرض فى أوروبا على الإطلاق، وأنها تنبض حرية وعفوية وترسم الجمال فى أنقى صوره. كان الرقم القياسى السابق فى المزادات الأوروبية لمنحوتة ألبرتو جاكوميتى "رجل يمشى 1" التى بيعت فى فبراير 2010 لدى "سوذبيز" للمزادات لقاء 65 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن تحطم لوحة الفنان النمساوى جوستاف كليمت هذا الرقم، وهى من آخر أعماله.

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