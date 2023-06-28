كيف تضمن سلامة كلبك أو حيوانك الأليف أثناء الطقس الحار؟ 

جدة - نرمين السيد - تغطى موجة الحر جنوب ولاية أريزونا حتى ساحل فلوريدا، مما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة المكونة من ثلاثة أرقام والرطوبة الشديدة إلى أكثر من 55 مليون شخص وحيواناتهم الأليفة.





ووفق لشبكة تليفزيون "CNN" الأمريكية، تُوصى الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات والجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات والجمعية البيطرية البريطانية باتخاذ الخطوات التالية لضمان سلامة كلبك أو قطتك أو أى حيوان أليف آخر أثناء الطقس الحار.

ما الذى عليك عدم فعله؟ لا تمشى كلبك فى حرارة الظهيرة، يمكن للكلاب أن تكافح من أجل الحفاظ على البرودة فى درجات الحرارة المرتفعة وتكون عرضة لارتفاع درجة الحرارة.

لا تترك أبدًا كلبًا أو أى حيوان فى سيارة أو مقطورة أو حديقة شتوية أو سقيفة فى يوم حار أو حتى دافئ، يمكن أن يكون حبس السيارة لبضع دقائق قاتلاً للحيوان الأليف

لا تضع أقفاصًا أو أقفاصًا فى ضوء الشمس المباشر فى أى وقت من اليوم، لا تستطيع الأرانب وخنازير غينيا أن تتعرق أو تلهث لتنظيم درجة حرارة أجسامها وتهدأ.

ما يجب القيام به ضع راحة يدك على الأرض لمدة 5 ثوانٍ قبل أن تأخذ كلبًا فى نزهة على الأقدام، إذا كان الجو حارًا جدًا بالنسبة لك، فهو حار جدًا بالنسبة لمخالب الكلب.

تأكد من أن حيوانك الأليف لديه الظل المناسب، وفر ظلًا إضافيًا لخنازير غينيا من خلال تغطية الجزء العلوى من شبكات الأسلاك بمناشف رطبة.

امنح جميع الحيوانات الأليفة إمكانية الوصول المستمر إلى المياه العذبة، يمكن أن يصابوا بالجفاف بسرعة كبيرة، يمكنك حتى وضع مكعبات الثلج فى وعاء الماء الخاص بهم.

وفر مكانًا باردًا للراحة، يمكن أن يشمل ذلك مناشف مبللة للاستلقاء عليها، على الرغم من عدم وضع منشفة مبللة على الكلب لأن ذلك قد يحبس الحرارة.

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