يوتيوب يطرح خيار جودة عالية لمستخدمى ويندوز

جدة - نرمين السيد - وتعمل الميزة بشكل أساسى على تحسين معدل البت لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل لجعلها أكثر وضوحًا وتعريفًا، وفى وقت سابق ، كانت الميزة حصرية لنظام iOS والآن تخطط الشركة لتوسيع هذه الميزة على الويب.

واكتشف Windows Latest هذه الميزة على Windows مما يشير إلى أن مستخدمي الكمبيوتر الشخصي سيتمكنون قريبًا من مشاهدة مقاطع فيديو معدل البت المحسن على Windows، ووفقًا للتقرير، بدأت جوجل مؤخرًا في اختبار ميزة Enhanced Bitrate Videos على نظام التشغيل Windows 11.

ويتوفر الخيار المحسن 1080p الجديد فقط للمستخدمين الذين اشتركوا في اشتراك YouTube Premium، وهذا يعني أن الميزة متاحة فقط لهم. أيضًا ، هناك شيء آخر جدير بالملاحظة حوله وهو أن الميزة تنطبق فقط على مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل، وما يعنيه هذا ، أنه إذا توفرت دقة 4K للفيديو ، فلن تحصل على الخيار المحسن 1080 بكسل.