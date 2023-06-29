أيام التشريق.. ما أهم أعمال الحجاج فيها؟

جدة - نرمين السيد - ايام التشريق

وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "أيام التشريق هى أيام الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة، وهى ثانى وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر".

وأضافت: "تبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادى عشر والثانى عشر، وكذلك الثالث عشر".

وتابعت: "المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعى، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا فى نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمى فى غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت".

ايام التشريق

وتابعت الإفتاء: "المطلوب فعله أيام التشريق هو رمى الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهى أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمى الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمى الأخيرة".

ويجوز رمى الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.

واستطردت دار الإفتاء: "مَنْ أتَمَّ الرمى فى اليوم الثانى عشر، وهو ثانى أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمى الجمرات الثلاث فى اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: "واذْكُرُوا اللهَ فِى أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".

ايام التشريق

وأمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر ذبح الأضحية فى أيام التشريق لمَن لم يذبح فى يوم النحر، وينتهى وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.