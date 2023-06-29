تفاصيل مشكلة تواجه ChatGPT عند البحث فى الويب

جدة - نرمين السيد - تم تغذية ChatGPT بالبيانات فقط حتى عام 2021، ومع ذلك، ستحدث بعض التغييرات حيث تم ترقية ChatGPT بشكل كبير فيما يتعلق بتصفح الويب، فيمكنه الآن البحث على الإنترنت إذا طلبت منه ذلك ولكن هناك شرط معين.

قدمت OpenAI ميزة جديدة لمشتركى "ChatGPT Plus" تتيح لهم تصفح الويب باستخدام تطبيق "ChatGPT"، ومع ذلك، يكون تصفح الويب محدودًا لاستخدام محرك البحث Bing.

وفقًا لتدوينة لـ "OpenAI": "يمكن للمستخدمين الآن استخدام تصفح الويب للحصول على إجابات شاملة وتحليلات حالية حول الأحداث والمعلومات التى تتجاوز بيانات التدريب الأصلية للنموذج.

لتجربتها، قم بتمكين تصفح الويب فى قسم "ميزات جديدة" فى إعدادات التطبيق. ثم حدد GPT-4 فى محول النموذج واختر "تصفح مع Bing" فى القائمة المنسدلة".

للوصول إلى هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات التطبيق والتنقل إلى قسم الميزات الجديدة، وبعد ذلك، يمكنهم تحديد "GPT-4" فى محول النموذج واختيار "Browse with Bing" من الخيارات المتاحة.

تتوفر هذه الميزة للتصفح فى نسخة iOS من تطبيق ChatGPT.

تزعم OpenAI أن هذه القدرة على التصفح، المعروفة باسم "Browsing"، مفيدة بشكل خاص عندما يكون للمستخدمين استفسارات حول الأحداث الحالية أو المواضيع التى تتجاوز المعلومات المقدمة فى بيانات تدريب ChatGPT.

بدون تمكين التصفح، تكون معرفة "ChatGPT" محدودة بالمعلومات المتاحة حتى عام 2021.

تم الإعلان فى البداية عن التصفح كميزة ستُدخل على الويب، ولكنها تم دمجها الآن فى تطبيق "ChatGPT"، وهو ما يعزز فائدة ChatGPT كمساعد، خاصة لأغراض البحث.

ومع ذلك، أبدى بعض المستخدمين قلقًا بشأن قرار تقييد قدرات البحث فى ChatGPT لتستخدم فقط محرك البحث Bing.

يبدو أن هذه الخطوة مستندة إلى شراكة تجارية بين OpenAI ومايكروسوفت، حيث استثمرت الشركة مبلغًا كبيرًا فى "OpenAI"، ومع ذلك، فإن Bing لا يُعتبر أكثر محركات البحث شمولية أو موثوقية مقارنة ببدائل مثل "جوجل".

كانت هناك انتقادات سابقة لتفضيل Bing النتائج المتعلقة بـ "مايكروسوفت" ومخاوف بشأن وجود معلومات مضللة فى نتائج البحث الخاصة بها.

بينما تواصل "مايكروسوفت" العمل على تحسين خوارزميات Bing، فإن المشكلة فى ميزة التصفح فى ChatGPT هى أن المستخدمين لن يكون لديهم أى خيارات أخرى لمحرك البحث يعتمدون عليها عندما يقصر Bing.