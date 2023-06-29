مطعم تايوانى يثير الجدل.. بسبب طبق «رجل التمساح»

جدة - نرمين السيد - وأطلق المطعم على ذلك الطبق اسم "التمساح الساحر الكثيف"، كما أطلق مستخدمو الإنترنت عليه اسم "Godzilla Ramen".

ويتميز ذلك المطعم باحتوائه على ساق التمساح التى تبرز من وعاء مملوء بالمكرونة والمرق، كما لو كانت تزحف خارجها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الزبائن يذهبون لالتقاط الصور مع الطبق ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى لكنهم يخشون تذوقها.

وأوضح العاملون هناك أنهم يستخدمون ما يزيد على 40 نوعا من البهارات والمكونات الطازجة للطهى.