إشعارات وتنبيهات.. «ميتا» تطرح ميزة جديدة للتحكم فى وقتك

جدة - نرمين السيد - ويعمل "إنستجرام" و"فيسبوك" على طرح ميزة للتحكم فى وقت استخدام التطبيقات من خلال تفعيلها، للتحكم فى وقتك خلال اليوم. وتساهم تلك الميزة الجديدة فى الاستفادة بالوقت وأن يصبح المستخدم أكثر إنتاجية وأكثر تركيزا فى مختلف الأوقات. ويمكن أن يستفيد بتلك الميزة الميزة البالغين ومساعدتهم فى إدارة وقتهم، لأن من خلالها يتلقى المستخدم فى حالة قضاء فترة تزيد عن 20 دقيقة على "فيسبوك" إشعارا لغلقه. كما يتلقى مستخدمو إنستجرام تنبيها فى حالة التمرير عبر الـ"reels" خلال فترات الليل.

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