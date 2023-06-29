القاهرة الإخبارية- الأمطار تدفع أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوى فى 46 عاما

جدة - نرمين السيد - قفزت أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها فى 46 عاما ببورصة "إنتركونتيننتال" فى لندن، إذ يهدد سوء الأحوال الجوية فى غرب إفريقيا آفاق الإنتاج لدى المنتجين الرئيسيين للمكون الأساسى فى صنع الشوكولاتة.





وارتفع عقد سبتمبر القياسى للكاكاو فى لندن أكثر من 2% أمس الأربعاء، إلى 2590 جنيه إسترلينى للطن، وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة 2594 جنيه إسترلينى، وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977، وفقا لصحيفة "القاهرة الإخبارية".

وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض فى السوق من حبوب الكاكاو، التى يأتى معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا، وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير نحو 5% هذا الموسم.

ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص فى إمدادات الكاكاو العالمية من نحو 60 ألف طن إلى 142 ألفا.

وقال ليوناردو روسيتى، المحلل لدى شركة "ستون إكس" للوساطة: "هذا هو الموسم الثانى على التوالى الذى يشهد عجزًا فى الإمدادات".

وأضاف أنه من المتوقع هبوط نسبة المخزون إلى الاستهلاك -مؤشر على توفر الكاكاو في السوق- إلى 32.2%، وهو أدنى مستوياته منذ موسم 1984/1985.

وأدت زيادة الأمطار عن المعدل المتوسط فى ساحل العاج إلى غمر بعض حقول الكاكاو، وهو ما قد يضر بالمحصول الرئيسى الذى يبدأ فى أكتوبر.

وارتفعت أسعار الكاكاو فى نيويورك أيضًا، حيث زاد عقد سبتمبر 2.7% إلى 3348 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوياته فى سبع سنوات ونصف السنة.