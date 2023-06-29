كاميرا عالية الدقة.. أبرز مواصفات هاتف نوكيا الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف نوكيا الجديد بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.56 بوصة، وبدقة HD +. ويزود الهاتف بمستشعر رئيسى يبلغ دقته 50 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن هاتف نوكيا الجديد بذاكرة وصول عشوائى 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128GB. ويطرح هاتف "Nokia G42" بألوان أرجوانية ورماديةوبسعر يبدأ من 249 يورو.

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