حادث تيتان.. نقل الحطام والبقايا البشرية إلى ميناء أمريكى

جدة - نرمين السيد - قال خفر السواحل الأمريكى إنه جرى انتشال حطام الغواصة تيتان التى تحطمت بسبب انفجار داخلى أودى بحياة ركابها الخمسة، وما يُعتقد أنها "بقايا بشرية" إلى اليابسة من أجل الفحص.





وبحسب خفر السواحل الأمريكى، فإن السفينة هورايزون أركتيك، التى تحمل علم كندا، نقلت حطام الغواصة السياحية، التى انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وما يعتقد أنها بقايا بشرية إلى ميناء فى سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند، على بعد نحو 644 كيلومترًا إلى الشمال من موقع الحادث، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أمريكى، لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحرى تشكل هذا الأسبوع، لإجراء تحقيق رسمى فى سبب حادث الغواصة تيتان.

وقال بيان خفر السواحل إن متخصصين طبيين أمريكيين "سيجرون تحليلًا رسميًا "لما يفترض أنها بقايا بشرية، جرت استعادتها بعناية من بين الحطام فى موقع الحادث"، ولم تُحدد طبيعة البقايا أو حجمها.

وأظهر مقطع مصور بثته هيئة الإذاعة الكندية، صباح الأربعاء، ما يبدو أنه مقدمة الغواصة، وقطع مهشمة أخرى، ملفوفة فى قطعة من القماش الأبيض، تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة هورايزون أركتيك.

وأظهر المقطع أيضًا نقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة تيتان ومحركها بأسلاكه المتدلية من على السفينة بميناء سان جونز، الذى أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم السفينة تيتانيك.

ومن المنتظر أن يلقى فحص الحطام مزيدًا من الضوء على سبب الانفجار الكارثى الذى دمر الغواصة تيتان، التى يبلغ طولها 22 قدمًا فى 18 يونيو، أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك فى شمال المحيط الأطلسى.