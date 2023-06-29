جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن جهود الدولة لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، قائلًا إن تقدم الدول حاليًا يقاس بمستوى التقدم التكنولوجى لديها، لافتًا إلى أن كل نواحى الحياة الآن تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.





وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تطورت تكنولوجيًا بشكل سريع خلال الـ10 سنوات الماضية، مضيفًا أن الحكومة المصرية عملت على التحول الرقمى من خلال ضخ الكثير من الاستثمارات وتحفيز الإبداع والابتكار فى هذا الملف. وتابع أن الدولة المصرية عملت على ملف تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أنه مكون أساسى من مكونات التنمية بأكمله، مشيرًا إلى أن الدولة حققت طفرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ إكسترا نيوز: مصر تطورت تكنولوجيًا بشكل سريع خلال الـ10سنوات الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.