جائزة دولية لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية

جدة - نرمين السيد - حصد مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية جائزة روبرت لين كارول العالمية إحدى أكبر جوائز التخصص فى العالم لعام 2023 من جمعية الحفريات الفقارية (SVP) بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى المنظمة الأكبر عالميا فى علم الحفريات الفقارية وتسلمها الدكتور هشام سلام مؤسس المركز.





وأوضح بيان صحفى أصدرته جامعة المنصورة اليوم، الخميس، أن الجائزة تمنح لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنويا تقديرا للتميز العلمى والإسهامات الواضحة فى هذا المجال فى تتويج مستحق لجهود مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية العلمية.

جدير بالذكر أن الفائز لا يتقدم لهذه الجائزة ولكن يتم ترشيحه سرا (دون علمه) ولشدة التنافسية جرت العادة أن يتم الترشح لها عدة مرات لكن لسلّام بصمة واضحة فى إثراء مجال الحفريات الفقارية ليس فقط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل فى العالم، لذا فاز بها من أول مرة يتم ترشيحه لها الدكتور هشام سلام.

ومن كواليس الجائزة أنه قد تم ترشيح الدكتور هشام سلام من قبل ثلاثة علماء من جامعات أجنبية مرموقة إلى جانب أربعة من طلاب الفريق البحثي المصرى للحفريات "سلام لاب".

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة بالملتقى السنوى للجمعية والمزمع عقده فى أكتوبر المقبل بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية مع حضور كثيف متوقع لعلماء الحفريات الفقارية حول العالم.

يعد حصول الدكتور هشام سلام على الجائزة تكليلا لجهوده التى كرسها لسنوات عدة فى إنشاء أول مدرسة علمية للحفريات الفقارية فى مصر والشرق الأوسط، وتأتى الجائزة أيضا باعتراف من جمعية الحفريات الفقارية بأن الفريق المصرى "سلام لاب" يسير بخطى ثابتة وفق المعايير العالمية لعلم الحفريات الفقارية.