الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها

جدة - نرمين السيد - شددت دار الإفتاء المصرية، على من يمارس التجارة أن يُقوِّم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح.



جدة - نرمين السيد - شددت دار الإفتاء المصرية، على من يمارس التجارة أن يُقوِّم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح. وأكدت أن يخصم من هذا كله ما عليه من ديون ومصاريف، وما تبقى بعد ذلك يدفع عنه الزكاة بواقع 2.5%.

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