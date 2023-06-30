تحذيرات من سيطرة الذكاء الاصطناعى على البشر 

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جدة - نرمين السيد - وأضاف جيفرى هينتون، فى مؤتمر Collision Tech فى تورونتو، بعدما ترك منصبه فى "جوجل" مؤخرا حتى يتمكن من التحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعى، قائلا بإننا أصبحنا فى ورطة بسبب الذكاء الاصطناعى، وأنه يجب علينا استخدامه فى الخير وليس الشر.
وخلال حديثه، حدد هينتون 6 مخاطر محتملة يمثلها التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعى الحالية، ومنها التحيز والتمييز، والبطالة، وانتشار الأخبار كاذبة، وتصنيع الروبوتات القتالية، والتى ستمثل خطورة على البشر.
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