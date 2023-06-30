احتفالا بالعيد.. شاكوش يغنى للسيدات فقط بمارينا (صور) 

جدة - نرمين السيد - الحفل أقيم للسيدات فقط، فى حضور العديد من الفنانين والراقصة الاستعراضية أوكسانا والراقصة بدرا، وعدد كبير من سيدات المجتمع من مختلف الأعمار. وقدم "شاكوش" خلال الحفل مجموعة من أغنياته المتميزة التى اشتهر بها وتفاعل معاها جميع الحاضرين.

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