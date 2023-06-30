قناة الناس.. بهذه الطريقة الرائعة ستجعل أيامك كلها أعياد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الداعية الإسلامى عصام الروبى أحد علماء الأزه رالشريف خلال برنامج أيات بينات على قناة الناس: كل يوم يمر علينا ونحن نتقى الله فهو عيد، وكل يوم يمر ونحن نحل فيه حلاله ونقف فيه عند حدوده فهو يوم عيد.

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