قناة الناس| لن تتخيل السبب.. لماذا يأتى العيد بعد انتهاء العبادة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوردانى خلال برنامج إسلامنا بالمصرى على قناة الناس: "الذى أذاقك حلاوة وصله وعد بوصل جديد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".

وتابع: "فلسفتنا وعقيدتنا عن عبادتنا بربنا أن العيد نعمة علشان كده لازم نحسن استقبال النعم ونفرح بيها".