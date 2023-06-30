جدة - نرمين السيد - وأضاف الوردانى خلال برنامج إسلامنا بالمصرى على قناة الناس: "الذى أذاقك حلاوة وصله وعد بوصل جديد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".
وتابع: "فلسفتنا وعقيدتنا عن عبادتنا بربنا أن العيد نعمة علشان كده لازم نحسن استقبال النعم ونفرح بيها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس| لن تتخيل السبب.. لماذا يأتى العيد بعد انتهاء العبادة؟ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.