قناة الناس.. أفضل الأعمال المستحبة فى الأيام المعدودات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام الروبى، أحد علماء الأزهر الشريف فى برنامج "آيات بينات" على قناة الناس، إن الأيام المعدودات هى أيام خير وبركة وبر ووفاء وذكر، وأضاف: "قال تعالى (واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون).





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