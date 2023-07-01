مشاهد مقدسة.. الأزهر العالمى للفتوى: «زمزم» أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض

جدة - نرمين السيد - قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن بئر زمزم أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض، وتقع فى الحرم المكى، ويبلغ عمقها ثلاثين مترًا.





وأوضح "الأزهر العالمى للفتوى" إنها سميت "زمزم" لكثرة مائها، وقيل: "إن السّيدة هاجَرَ عليها السلام قالت عندما تفجَّر ماؤها: زِمْ زِمْ، بصيغة الأمر، أى انمُ وزد".

وأضاف: "لماء زمزم فضائل كثيرة عند المسلمين، فهى أولى الثمرات التى أعطاها الله لخليله النبى إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى: (رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ). (إبراهيم:37)، وماؤها خير ماء على وجه الأرض، ففى الحديث: (إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أى يُشبِع من شربه).

وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على أنه ثبت أن رسول الله ﷺ شرب من مائها وهو قائم، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ). (أخرجه البخارى).