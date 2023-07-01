مشاهد مقدسة.. الأزهر العالمى للفتوى: «زمزم» أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض

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وأوضح "الأزهر العالمى للفتوى" إنها سميت "زمزم" لكثرة مائها، وقيل: "إن السّيدة هاجَرَ عليها السلام قالت عندما تفجَّر ماؤها: زِمْ زِمْ، بصيغة الأمر، أى انمُ وزد".
وأضاف: "لماء زمزم فضائل كثيرة عند المسلمين، فهى أولى الثمرات التى أعطاها الله لخليله النبى إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى: (رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ). (إبراهيم:37)، وماؤها خير ماء على وجه الأرض، ففى الحديث: (إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أى يُشبِع من شربه).
وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على أنه ثبت أن رسول الله ﷺ شرب من مائها وهو قائم، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ). (أخرجه البخارى).
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