وذكر التقرير، أن الحديقة تخضع للصيانة الكاملة، حيث جرى تطوير الممشى على النيل، وتمت إضافة مطعم للحديقة، كما أن هناك ملاهى للأطفال، وهناك جزء على النيل عبارة عن كافيتريا.
وتحتوى الحديقة على مساحات خضراء متاحة للجمهور بأسعار بسيطة جدا فى متناول المواطن العادى، حيث يعتبر النيل هناك منظرا رائعا للغاية، كما أن أسعار المشاريب رخيصة للغاية.
وقال أحد الزائرين: "هذه الحديقة ممتازة وجميلة وسعر التذكرة 10 جنيه فى متناول الجميع، ممتازة وفى قمة الجمال والشغل فيها ممتاز، وألعاب الأطفال موجودة أيضا، والتيل شكله تحفة، والخضرة شكلها جميل جدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسر المصرية تحتفل بأجواء عيد الأضحى فى حديقة أم كلثوم بالمنيل (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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