الأسر المصرية تحتفل بأجواء عيد الأضحى فى حديقة أم كلثوم بالمنيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم مصطفى كفافى وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأسر المصرية تحتفل بأجواء عيد الأضحى المبارك فى حديقة أم كلثوم بالمنيل".





وذكر التقرير، أن الحديقة تخضع للصيانة الكاملة، حيث جرى تطوير الممشى على النيل، وتمت إضافة مطعم للحديقة، كما أن هناك ملاهى للأطفال، وهناك جزء على النيل عبارة عن كافيتريا.

وتحتوى الحديقة على مساحات خضراء متاحة للجمهور بأسعار بسيطة جدا فى متناول المواطن العادى، حيث يعتبر النيل هناك منظرا رائعا للغاية، كما أن أسعار المشاريب رخيصة للغاية.

وقال أحد الزائرين: "هذه الحديقة ممتازة وجميلة وسعر التذكرة 10 جنيه فى متناول الجميع، ممتازة وفى قمة الجمال والشغل فيها ممتاز، وألعاب الأطفال موجودة أيضا، والتيل شكله تحفة، والخضرة شكلها جميل جدا".