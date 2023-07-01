افتتاح أطول نفق تحت الماء.. أين يقع؟

وذكرت المفوضية فى بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات قليلة: أن المشروع، الذى تمت الموافقة عليه فى يونيو 2018، حصل على 162.3 مليون يورو من تمويل أداة سياسة التماسك من فترة التمويل 2014-2020 ومن إجمالى الاستثمار البالغ 191.5 مليون يورو.
وأضاف البيان: أن التنقل اليومى بالعبارة بالنسبة لسكان أووينوجيسى وخاصة من يعملون فى منطقة غرب بوميرانيا كان طويلًا وصعبًا، غير أن الأمر تغير الآن بشكل كبير حيث سيستغرق المعبر الآن 2-3 دقائق فقط للعبور من المدينة التى تعد أيضًا واحدة من أفضل الوجهات السياحية فى بولندا، حيث تجذب ما يقرب من 2.5 مليون زائر سنويًا، والذين سيستفيدون الآن أيضًا بشكل كبير من النفق الجديد.
ويبلغ طول النفق 1440 مترًا وسيربط بين شطرى مدينة أووينوجيسى الواقعة على جزيرتى أوزنام وولين.
كما سيسهل النقل بين بولندا وألمانيا ويخلق آفاقًا جديدة للاستثمارات وخلق فرص العمل فى المنطقة، بحسب البيان.
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