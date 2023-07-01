3 تريليونات دولار القيمة السوقية لشركة آبل

جدة - نرمين السيد - وسجلت ‏شركة آبل، بحسب ما ذكرته CNBC، قيمة سوقية 3 تريليونات دولار. شركة ‏Apple‏، استطاعت تخطى الـ 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ ‏يناير 2022 مدفوعة بشهية متزايدة لأسهم النمو ورهانات على أن ‏صانعة آيفون ستحقق نجاحات فى أسواق جديدة.‏ وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 53.37 ‏نقطة أو 1.21% إلى 4449.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 193.85 ‏نقطة أو 1.43% إلى 13785.18 نقطة، كما صعد المؤشر داو جونز الصناعى ‏‏278.00 نقطة أو 0.81% إلى 34400.42 نقطة.‏

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