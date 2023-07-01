«Pink WhatsApp».. نسخة مزيفة من «واتساب» تواصل الانتشار

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما كشفته شرطة الأمن السيبرانى فى مدينة مومباى الهندية، انتشر التطبيق المزيف عبر الترويج له على التطبيق الأصلى من خلال رسائل تزعم أنه نسخة جديدة من التطبيق الشهير بتصميم مختلف، مع إرفاق رابط للتحميل من مواقع مشبوهة وليس متجر غوغل بلاى.

وذكرت شرطة مومباى فى تغريدات عبر موقع التدوين "تويتر"، أن التطبيق ما هو إلا نسخة معدلة من "واتساب" تظهر فيها الواجهة باللون الوردى، خلافا للشكل التقليدى للتطبيق فى أندرويد، كما تعرض إعلانات مزعجة عند الاستخدام.

ونوهت بأنه فى الخلفية، يثبت التطبيق المزيف برمجيات خبيثة على جهاز الضحية من شأنها السماح للمخترقين بالوصول إلى بيانات شخصية ومعلومات حساسة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.