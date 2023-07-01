قطع أثرية مميزة سيتم عرضها بالمتاحف خلال يوليو (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه وقع اختيار العديد من الجمهور على مجموعة من القطع الأثرية التى تسلط الضوء على موسم الحج وكسوة الكعبة الشريفة، وذلك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وتعظيمًا لمناسك الحج.

متحف الفن الإسلامى:

يعرض لوحة من الخزف المرسوم تحت الطلاء الزجاجى من العصر العثمانى تصور المسجد الحرام بمكة المكرمة وما حوله من المآذن والأروقة المغطاة بالقباب.

المتحف القبطى:

يعرض أيقونة الحج وهى لوحة مرسومة على قماش وكان الحجاج المسيحيون يأخذونها معهم كتذكار بعد إكمالهم لموسم الحج بكنيسة القيامة بالقدس، وتتناول هذه النوعية من الأيقونات مجموعة من الموضوعات وقصصًا من الكتاب المقدس وقصص من حياة السيدة العذراء مريم والتلاميذ وبعض سير لقديسين.

متحف شرم الشيخ:

يعرض لوحة جنائزية من الحجر الجيرى للرئيس الأعلى لإقليم طيبة "انتف"، خلال عصر الانتقال التأنى، تصور المكانة الاجتماعية التى تمتع بها فى حياته ومشاهد من تقدمة القرابين والأضاحى التى يقوم بها الخدم.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض غلاف خارجى لألبوم صور من الفضة على شكل مصحف مُحلى برسوم زخرفية ومُطعم بالمينا الملونة ومرصع بأحجار من الماس والياقوت والفيروز، من مقتنيات الملك فاروق.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض لوحة بالألوان المائية تمثل بانوراما لأهم معالم القاهرة الأثرية وبمنتصف المنظر يظهر الاحتفال بموكب المحمل حيث الهودج الذى يحمل كسوة الكعبة الشريفة وهو يلف فى شوارع القاهرة وحوله أعلام ورايات الطرق الصوفية.

متحف الشرطة القومى بالقلعة:

يعرض تمثال للمعبود أوزوريس إله العالم الأخر، حيث كان يقوم المصريين القدماء بالحج كل عام إلى أبيدوس، مركز عبادة أوزوريس.

وكان مشهد رحله الحج لأبيدوس من أهم المشاهد التى حرص المصرى القديم ان يدونها بمقبرته.

متحف قصر المنيل:

يعرض جزء من الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وهى من الحرير الأحمر عليها كتابات فى خطوط منحنية من القرآن الكريم.

متحف المركبات الملكية بالقاهرة:

يعرض كنار كسوة الكعبة المشرفة مصنوع من الحرير الأسود منقوش عليه بالبارز لآيات قرآنية مزخرفة بأسلاك من الفضة.

متحف جاير أندرسون:

يعرض طبق معدنى مزخرف من أساطير بيت الكريتلية يمثل قصة الأضحية.

متحف مطار القاهرة الدولى 2:

يعرض لوحة جنائزية من الحجر الجيرى الملون من عصر الانتقال الأول "لشدت إف" وزوجته "بريت" نقش عليها صيغة تقدمة القرابين للمعبود أوزيروريس، الذى كان يحج له المصرى القديم.

متحف مطار القاهرة الدولى 3:

يعرض نموذج ثلاثى الأبعاد يصور شخص يجهز لحم الضأن، من مقبرة تاجوى بمنطقة العساسيف، بالأقصر.

متحف السويس القومى:

يعرض لوحة جنائزية من الحجر الرملى لشخص يدعى " نب إن نسو" وشخص يدعى "أمنحتب" ويظهر المتوفيان فى الجزء العلوى من اللوحة وهم يقدمون القرابين أمام المعبود أوزوريس، وأمام المعبود أنوبيس.

فى الجزء السفلى من اللوحة يظهر أولادهم من ذكور وأنات يحملوا القرابين المختلفة

متحف آثار الاسماعيلية:

يعرض تمثال من الحجر الجيرى لكبش له قرنين ملتويين لأسفل، والجسد مغطى بطبقة غائرة تمثل الفروة.

متحف آثار طنطا:

يعرض نموذج لمركب مصنوعة من الخشب من العصر المتأخر، وكانت تستخدم فى رحله الحج للإله أوزوريس فى أبيدوس.

متحف الإسكندرية القومى:

يعرض لوحة من مقبرة العامل أمينموبيت من دير المدينة، وهى مقسمة لجزئيين؛ الجزء العلوى يمثل عملية حرق البخور من قبل الملك أمام الموكب الاحتفالى بالإله آمون، بينما يوضح الجزء السفلى شخص راكع أمامه سبعة أعمدة من السطور الهيروغليفية، والشخص الراكع هو أمينموبيت، وتعود اللوحة للدولة الحديثة -الأسرة التاسع عشر-بداية حكم الملك رمسيس الثانى.

متحف آثار مطروح:

يعرض لوحة من الحجر الجيرى عليها بالبارز منظر لحكام الأقاليم حاملى القرابين بينما يظهر بيسار النقش مائدة قرابين كبيرة.

متحف تل بسطا:

يعرض مائدة للقرابين من الحجر الجيرى صور عليها تقديم الأضاحى من لحوم وأسماك وغيرها.

متحف الغردقة:

يعرض لوحة من الحجر الجيرى لسيدة تدعى "حتب دى نسو" عليها نقش غائر لصيغه تقديم القرابين وأسفل اللوح منظر يصور ذبح الأضحية.

متحف كفر الشيخ:

يعرض نموذج من قارب خشبى مع طاقم الإبحار الخاص به.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم:

يعرض زهرية كبيرة من العصر الإسلامى مصنوعة من البورسلين عليها زخارف نباتية وسورة الفاتحة من جانب ومن الجانب الاخر وصف الرسول (صلعم).

متحف ملوى:

يعرض تمثال من البرونز للمعبود اوزوريس واقفا من البرونز، يرجع للعصر اليونانى الرومانى.

متحف سوهاج القومى:

يعرض لوحة جنائزية من الحجر الجيرى ذات قمة مستديرة يظهر عليها صاحب اللوحة المدعو" سحتب ايب رع" أحد كبار رجال الدولة فى عصر الملك سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى. تعد لوحته من أهم المصادر الأساسية لوصف رحلة الحج لأبيدوس.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض مومياء لكبش محنط مغطى بقماش من الكتان، وعليه من الامام قناع من الكرتوناج المذهب وقد عثر عليها فى حفائر جزيرة الفنتين.

متحف الأقصر:

يعرض رأس كبش على تاج عامود على شكل زهرة اللوتس من الكوارتزيت ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف آثار الوادى الجديد:

يعرض مومياء لكبش ملفوف بلفائف كتابية عليها رسوم لبعض الآليه من العصر اليونانى الرومانى.