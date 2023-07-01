انحنى ليحيى الجماهير.. «إيفر 6» أول روبوت أوركسترا فى سول (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطل مشهد استثنائى على الجمهور فى حفل للأوركسترا الوطنى فى سول عاصمة كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، إذ قاد الأوركسترا روبوت أندرويد (إيفر6)، فى أول تجربة من نوعها فى البلاد.





وظهر الروبوت الذى صنعه المعهد الكورى للتكنولوجيا الصناعية لأول مرة على المسرح الوطنى الكورى، وقاد الموسيقيين من الأوركسترا الوطنى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

ويحاكى تصميم الروبوت هيئة بشرية بوجه وذراعين، وانحنى فى البداية ليحيى الجماهير، ثم بدأ يحرك ذراعيه لضبط إيقاع العزف فى العرض المباشر.

وقال تشوى سو-يول، الذى قاد العرض اليوم الجمعة، رفقة الروبوت: "حركات قائد الأوركسترا مفصلة للغاية... تمكن الروبوت من أداء تلك الحركات أفضل من توقعاتى".

لكنه قال إن "نقطة الضعف الأساسية" لدى الروبوت هى أنه لا يستطيع أن يستمع للموسيقى.

وقال أحد أفراد الجمهور، الذى يدرس الموسيقى التقليدية الكورية، إن حركات الروبوت افتقرت للقدرة على إبقاء الأوركسترا مستعدًا للمشاركة جماعيًا وفوريًا بوتيرة معينة، رغم أن حركاته لحفظ الإيقاع لا تشوبها شائبة.

وأضاف: "يبدو أن هناك بعض العمل الذى لم يتم إنجازه بعد فى الروبوت ليقوم بالمهمة على أكمل وجه".

ورأى فرد آخر من الجمهور أن أداء الروبوت بدا متواضع المستوى، وقال: "أعتقد أنه سيكون بمقدوره القيادة بمفرده تمامًا عندما يكون مزودًا بذكاء اصطناعى لفهم وتحليل الموسيقى".

وقاد الروبوت عزف الموسيقيين لثلاث قطع موسيقية من أصل خمسة، من بينها واحدة قادها برفقة تشوى.

وقال "تشوى" بعد انتهاء الحفل الموسيقى: "أظهر ذلك العرض أن (البشر والروبوتات) يمكنهما التعايش سويًا وتكملة بعضهما البعض، وليس أن يحل أحدهما محل الآخر".