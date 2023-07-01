سعرها ملايين الدولارات.. هذه مواصفات "أغلى بقرة فى العالم"

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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" يظهر هذا السعر المرتفع مقدار استعداد البعض للدفع، مقابل عينات عالية الجودة جينيا من هذا النوع من الأبقار.
وسوف ينتشر هذا السعر المرتفع عبر سوق الماشية الدولى، مما يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها فى أنحاء العالم.
ونشأت هذه السلالة من الهند وسميت باسم منطقة نيلور الهندية فى ولاية أندرا براديش، وتشتهر بلونها الأبيض وجلدها المترهل.
وتتميز هذه السلالة بأنها واحدة من أهم السلالات فى البرازيل، قادرة على النمو حتى مع أنواع العلف رديء الجودة، وتتكاثر بسهولة.
مقاومة لعدد من الالتهابات الطفيلية، بسبب نسيج جلدها السميك مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.
مقاومة للأجواء الحارة، فغددها العرقية أكبر بمرتين وأكثر عددا بنسبة 30 بالمئة من تلك الموجودة فى معظم سلالات الأبقار الأوروبية.
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