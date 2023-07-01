السعودية: توزيع مليونى نسخة من القرآن الكريم على الحجاج المغادرين

جدة - نرمين السيد - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، توزيع مليونى نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية "هدية خادم الحرمين الشريفين" على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولى وميناء جدة الإسلامى ومختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين فى الحج من مختلف القطاعات الحكومية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن توزيع الهدية يأتى إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة دؤوبة من ولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث أكملت الوزارة هذا العام تجهيز كونترات لتوزيعها بمختلف المنافذ الحدودية والمطارات وميناء جدة الإسلامى، حيث تحظى الهدية بتقدير كبير واهتمام من جميع حجاج بيت الله الحرام الذين يصفونها بأغلى هدية تقدم لهم من قيادة هذه البلاد المباركة.

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