روسيا تكشف عن طائرة مسيرة جديدة للاستطلاع والمراقبة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشركة الروسية، إن: "الطائرة الجديدة "Shum " مخصصة لعمليات الاستطلاع وهى عملية وسهلة الاستخدام، ويمكن حملها بسهولة فى حقيبة ظهر تكتيكية"، مبينا فى الوقت نفسه أن الطائرة تحتوى على مراوح ومحاور يمكن طيها بسهولة لتصبح صغيرة الحجم، وهدفنا هو تطوير درون عملى وبسيط وموثوق.
وأوضح أن الطائرة تزن نحو 4 كيلوجرامات، ويبلغ وزنها مع المعدات والحقيبة الخاصة نحو 6 كيلو جرامات ويمكن لهذه الطائرة التحليق لأكثر من 30 دقيقة متواصلة، وقطع مسافة 30 كيلو مترا، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى كيلو جرام.
وأشار إلى أن الطائرة الجديدة حصلت على هيكل متين يدخل فى تركيبه المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، وزُودت بكاميرات عالية الدقة يمكنها نقل البيانات والصور مباشرة إلى المشغل.
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