تلسكوب «يوكليد» الأوروبى يستعد لاستكشاف «الكون المظلم»

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق صاروخ من ولاية فلوريدا، اليوم السبت، حاملًا تلسكوبًا مداريًا، سيلقى الضوء على ظاهرتين كونيتين غامضتين، تُعرفان باسمى "الطاقة المظلمة" و"المادة المظلمة"، وهما قوى غير مرئية يقول العلماء إنها تمثل 95% من الكون المعروف، وتبلغ تكلفة الرحلة 1.4 مليار دولار.





والتلسكوب، الذى أُطلق عليه اسم (يوكليد)، تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وموجود داخل حجرة الشحن الخاصة بصاروخ "فالكون 9" المقرر إطلاقه من محطة كيب كنافيرال، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز". تستمر المهمة 6 سنوات على الأقل، وسينفصل "يوكليد" عن الصاروخ بعد فترة وجيزة من إطلاقه إلى الفضاء، ليمضى التلسكوب فى رحلة مدتها شهر إلى وجهته فى مدار شمسى على بعد نحو 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، وهو موقع تكون فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة. ومن هناك، سيستكشف يوكليد تطور ما يشير إليه علماء الفيزياء الفلكية على أنه "الكون المظلم"، باستخدام تلسكوب ذى زاوية واسعة لمسح المجرات على بعد 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض، عبر مساحة هائلة من السماء.

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