كشفته بيانات الجمعية الصينية.. بكين تصدر 1.76 مليون سيارة خلال 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - توقع تقرير صناعى نشرته شركة الاستشارات العالمية TrendForce، أن تستحوذ العلامات التجارية الصينية لسيارات الطاقة الجديدة على 9 % من سوق سيارات الطاقة الجديدة فى دول أوروبا الغربية عام 2023، مقارنة بحصة بلغت 6 % فى العام الماضى.





وبالنسبة لسوق سيارات الطاقة الجديدة فى جنوب شرقى آسيا، توقع الشركة أن ترتفع حصة السيارات الصينية من 52 %فى عام 2022 إلى 63 % هذا العام، وفقا للبيانات. وقال التقرير إن لدى الصين سلسلة إمداد أكثر اكتمالا وإنتاجية كافية بسبب تطويرها المبكر لصناعة سيارات الطاقة الجديدة، إلى جانب إتقان مصنعى البطاريات الصينيين لتكنولوجيا بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم ذات التكلفة الفعالة وتميزهم بالقدرة الإنتاجية. فيما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعى السيارات، أنه فى الأشهر الخمسة الأولى، صدَّرت الصين ما يقرب من 1.76 مليون وحدة من السيارات، من بينها 457 ألف سيارة طاقة جديدة.

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