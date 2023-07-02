ذئب ينشر الذعر فى ولاية نيوجرسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب قائد الشرطة فى مقاطعة إسكس أن هجوم الذئب البرى وقع عند الساعة الثالثة عصرا قرب حديقة عامة مخصصة للكلاب فى المقاطعة، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز".
وبالإضافة إلى المصابين الاثنين، هاجم الذئب كلبا فى المنطقة وأصابه بجروح.
وذكرت تقارير محلية أنه يعتقد أن شخصا ثالثا، هو سيدة، تعرضت للعض من الذئب، لكن لا توجد أى معلومات إضافية حول حالتها الصحية.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى ولم تعرف على الفور طبيعة إصابتها.
وذكر قائد الشرطة فى المقاطعة أنه جرى إغلاق الحديقة بعد الحادث لمدة يوم واحد، ونصح زوار المنطقة بأن يكونوا على حذر شديد.
وجاء ذلك بعدما أكد أنه تم رصد ذئب "كايوتى" عدوانى السلوك فى محمية بالمقاطعة، تعتقد الشرطة أنه مصاب بـ"داء الكلب"، لأنه كان يتجول وحده.
والذئب الذى يعرف بأسماء متعددة منها "الكايوتى"، يطلق عواء فى الليل يدب الرعب فى قلوب الكثيرين.
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