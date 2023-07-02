القاهرة الإخبارية: «تويتر» تضع قيودا على عدد التغريدات التى يمكن قراءتها

جدة - نرمين السيد - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر"، إن المنصة ستضع قيودًا على عدد التغريدات التى يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميا، وذلك للحد من "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.





وأوضح "ماسك" فى تغريدة، أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة، تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "ماسك" فى تغريدة أخرى، أن العدد سيزداد قريبا إلى 8 آلاف منشور يوميًا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة، و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة، و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة.

ولم يدل "ماسك" بمزيد من التفاصيل حول موعد زيادة المنشورات المسموح بقراءتها.

تأتى هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها، ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهى خطوة وصفها ماسك بأنها "إجراء طارئ مؤقت".