وأوضح "ماسك" فى تغريدة، أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة، تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
وأوضح "ماسك" فى تغريدة أخرى، أن العدد سيزداد قريبا إلى 8 آلاف منشور يوميًا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة، و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة، و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة.
ولم يدل "ماسك" بمزيد من التفاصيل حول موعد زيادة المنشورات المسموح بقراءتها.
تأتى هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها، ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهى خطوة وصفها ماسك بأنها "إجراء طارئ مؤقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: «تويتر» تضع قيودا على عدد التغريدات التى يمكن قراءتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.