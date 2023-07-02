البحوث الإسلامية: هذه وصفة قرآنية ثلاثية للنبى ﷺ لتجاوز ضيق الصدر

جدة - نرمين السيد - أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عبر إنفوجرافًا نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن هناك وصفة قرآنية ثلاثية للنبى صلى الله عليه وسلم لتجاوز ضيق الصدر.





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