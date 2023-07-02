قناة الناس.. الدكتور يسرى جبر يتحدث عن معاملة الإنسان للوالدين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور يسرى جبر من علماء الأزهر الشريف، خلال حلقة جديدة من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، إن بين الإنسان وأبيه بيعة، وهى أن يعامله معاملة حسنة ويطيعه ولا يدخل الحزن على قلبه وأن تحفظ غيبته.

وأضاف الدكتور يسرى جبر، أن الأمر كذلك يجب أن يكون مع الأم، من خلال معاملتها بلطف، وهو الأمر الذى يجيب أن يحدث مع عموم الناس.

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.