موعد طرح السماعة اللاسلكية الجديدة Realme Buds Wireless 3

جدة - نرمين السيد - وتنطلق سماعة Realme Buds 3 اللاسلكية بعد آخر إصدار للشركة من السماعات وهى سماعة Realme Buds التى تم طرحها رسميًا فى يوليو 2021.

ومن المفترض أن تكشف Realme خلال الحدث عن إصدارات أخرى جديدة من هواتف Narzo 60 وNarzo 60 Pro وتتوفر السماعة اللاسلكية الجديدة بـ 3 ألوان، هم الأصفر والأبيض والأسود.

وقالت Realme إن السماعة تضم محرك ديناميكى 13.6 ملليمتر ل Bass، كما تأتى بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 30 ديسيبل، كما تنتج السماعة صوتيات Spatial متعددة الإتجاهات.

وتأتى السماعة الجديدة بوزن 30.1 جرام، وتدعم معايير IPX5 لمقاومة رذاذ الماء كإصدار الشركة السابق.