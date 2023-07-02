جدة - نرمين السيد - وتنطلق سماعة Realme Buds 3 اللاسلكية بعد آخر إصدار للشركة من السماعات وهى سماعة Realme Buds التى تم طرحها رسميًا فى يوليو 2021.
ومن المفترض أن تكشف Realme خلال الحدث عن إصدارات أخرى جديدة من هواتف Narzo 60 وNarzo 60 Pro وتتوفر السماعة اللاسلكية الجديدة بـ 3 ألوان، هم الأصفر والأبيض والأسود.
وقالت Realme إن السماعة تضم محرك ديناميكى 13.6 ملليمتر ل Bass، كما تأتى بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 30 ديسيبل، كما تنتج السماعة صوتيات Spatial متعددة الإتجاهات.
وتأتى السماعة الجديدة بوزن 30.1 جرام، وتدعم معايير IPX5 لمقاومة رذاذ الماء كإصدار الشركة السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد طرح السماعة اللاسلكية الجديدة Realme Buds Wireless 3 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.