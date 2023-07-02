بعد أنباء عن تعرضه للتسمم.. متحدث: ملك «الزولو» بخير وتلك رواية يائسة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث - حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، اليوم الأحد - "على ما يبدو أن هناك أجندة منسقة ورواية يائسة تهدف إلى إيصال مزاعم افترائية وليس لها أساس من الصحة بشأن تدهور صحة الملك"، موضحًا أن الملك خضع لفحوصات طبية احترازية وشاملة فى سياق كورونا، وبعد الوفاة المفاجئة لمستشاره المقرب.
ولفتت القناة إلى أن ميسوزولو زولو البالغ من العمر 48 عامًا كان قد اعتلى العرش العام الماضى بعد وفاة والده زويليثينى، وسط نزاع مرير بشأن الخلافة الملكية، مضيفة أنه على الرغم من أن لقب ملك دولة الزولو لا يمنح سلطة تنفيذية، إلا أن الملوك يتمتعون بنفوذ معنوى كبير على أكثر من 11 مليون مواطن، والذين يشكلون نحو خمس سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.
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